Недавние заявления Кремля по ядерному оружию более конкретны, чем предыдущие, и сделаны в то время, когда РФ проигрывает на поле боя из-за украинского контрнаступления.

Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев посылали личные сообщения в Москву, предупреждая руководство России о серьезных последствиях, которые могут возникнуть после использование ядерного оружия.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.

По словам американских чиновников, администрация Байдена в целом решила оставить предупреждения о последствиях ядерного удара намеренно расплывчатыми, поэтому Кремль волнуется относительно того, как Вашингтон может отреагировать. В мире ядерного сдерживания это называется "стратегической двоемыслием".

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Отмечается, что содержание сообщений, а также кто их передавал, не разглашается, но направлены они были через Государственный департамент.

Также неизвестно, прислали ли Соединенные Штаты новые сообщения после того, как президент России Владимир Путин вновь озвучил ядерную угрозу во время речи 21 сентября, но высокопоставленный американский чиновник сказал, что сообщения присылались постоянно за последние месяцы.

Представители администрации Байдена подчеркнули, что это не первый раз, когда российское руководство угрожает применить ядерное оружие с начала войны 24 февраля, и заявили, что нет никаких признаков того, что Россия перемещает свое ядерное оружие, готовясь к неизбежному удару.

Тем не менее, недавние заявления российского руководства более конкретны, чем предыдущие комментарии, и сделаны в то время, когда Россия проигрывает на поле боя из-за украинского контрнаступления.

В то время, как предыдущие заявления Кремля, казалось, были направлены на то, чтобы предостеречь Соединенные Штаты и их союзников от слишком сильной помощи Украине, последние комментарии Путина свидетельствуют о том, что Россия рассматривает возможность использования ядерного оружия на поле боя в Украине, чтобы заморозить свои достижения и принудить Киев и его сторонников к повиновению, сказал Дэрил Кимболл, исполнительный директор Ассоциации контроля над вооружениями, группы защиты нераспространения в Вашингтоне.

"Каждый должен признать, что это один из, если не самый большой, серьезных эпизодов, в которых может быть использовано ядерное оружие, за десятилетия. Последствия даже так называемой "ограниченной ядерной войны" были бы совершенно катастрофическими", — сказал Кимболл.

В течение многих лет американские эксперты беспокоились, что Россия может использовать небольшое тактическое ядерное оружие, которое иногда называют "ядерным оружием на поле боя", чтобы завершить обычную войну на ее условиях — стратегию, которую иногда называют "эскалацией к деэскалации".

WP отмечает, что администрация Байдена столкнется с кризисом, если Россия использует небольшое ядерное оружие в Украине, которая не является союзником США по договору. Любой прямой военный ответ США против России создаст риск более широкой войны между сверхдержавами, обладающими ядерным оружием, — избегание которой администрация Байдена сделала своим приоритетом №1 в своей политике в отношении Украины.

Ядерный шантаж России: применит ли Путин оружие массового поражения

Президент Российской Федерации Владимир Путин не однократно угрожал Украине и миру применением ядерного оружия.

В частности, в речи 21 сентября, посвященной объявлению частичной мобилизации в РФ, Путин пригрозил миру применением ядерного оружия: "В отношении России ведется ядерный шантаж... Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону". Также он добавил, что не блефовал, когда пообещал использовать все имеющиеся у России средства.

На следующий день Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности России, также пригрозил применением ядерного оружия для защиты аннексированных украинских территорий, которые РФ после фейковых референдумов сочтет своими. По его словам, для защиты этих территорий Россия может использовать не только свои только что мобилизованные силы, но и "любое российское оружие, включая стратегическое ядерное оружие и оружие, использующее новые принципы", имея в виду гиперзвуковое оружие.

Не прекращают "сыпать" угрозами и российские пропагандисты. Например, в одном из своих таких спичей Владимир Соловьев пригрозил ядерной войной всему миру.

Вместе с тем украинские военные эксперты считают, что подобные выпады со стороны РФ – не более чем ядерный шантаж, направленный на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров и заставить ее согласиться на условия Кремля.

Однако, например, советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия действительно может прибегнуть к ядерному удару по территории Украины. По его мнению, такая вероятность возросла, но это вряд ли перерастет в тотальную ядерную войну. Впрочем, он убежден, что применение Россией тактического ядерного оружия не остановит и не напугает украинских военных, а сделает их еще более злыми и мотивированными.

Мнение о том, что российской диктатор Владимир Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны, высказал и заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. "Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они будут пытаться остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство", – заявил он.

Хотя накануне речи Путина депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что целью для ядерных ударов России будет не Украина, а Германия и Великобритания. По словам этого депутата, применять ядерное оружие против Украины Москве "неинтересно", поскольку в его фантазиях россияне "будут жить здесь".

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