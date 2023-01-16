Продвижение оккупантов со стороны Соледара действительно может ударить по восточному флангу обороны Бахмута, но ВСУ говорят, что достаточно сильно там "закрепились".

Бойцы ВСУ рассказали о боях с оккупантами, которые продолжают жертвовать своими людьми в попытке взять Бахмутский участок фронта под свой контроль.

Россияне даже не забирают тела погибших и раненных с поля боя, а оставляют их там замерзать. Больше о боях вокруг Соледара рассказали украинские солдаты в сюжете ТСН.

"Они своих раненых не эвакуируют, они просто лежат и замерзают", - отмечают в рядах ВСУ.

Также оккупанты придумали новую хитрость в попытке прорвать тыл украинских военных.

Армеец Влад, подразделение которого защищало "сердце" Соледара и отбивало атаку россиян почти что в полном окружении, рассказал, что этим утром появилась информация о том, что россияне выдают себя за бойцов ВСУ и пытаются прорваться в наш тыл.

"Выходят на тебя люди в зеленых ленточках, а на колене белое или красное – стреляешь без предупреждения. Белое – это обычные их "чмобики", так званые зеки и тому подобное", - рассказал он.

Другие военные говорят, что на этом направлении есть порядка 20-ти тысяч бойцов ЧВК "Вагнера". На данный момент тактика россиян остается неизменной – они все также пытаются взять преимущество своей массой. Наблюдается "очень много пехоты противника".

"Где-то на этом направлении есть до 20-ти тысяч зэков-вагнеровцев. Близкий стрелковый бой из гранатометов и пулеметов, поддержка артиллерии, поддержка танка. Если они могут, вскрывают линию огня нашу, потом работает танк, миномет. И дальше так продавливают, продавливают массой", - поделился один из украинских защитников.

Сейчас бои на этом направлении перекинулись на юг от Бахмута – главного города этого участка фронта. Там россияне пытаются идти на штурм "волнами": когда одна волна падает от удара ВСУ, сразу же наступает следующая. Тысячи тел российских солдат так и остаются на поле боя.

Армейцы считают, что продвижение оккупантов со стороны Соледара действительно может ударить по восточному флангу обороны Бахмута и пододвинуть линию фронта к городу. В то же время ВСУ там настолько закрепились, что новые атаки россиян обойдутся им тысячными потерями.

"Мы найдем, как говорится, ключ к их поражению", - пообещали солдаты на фронте.

Неудачи россиян возле Соледара и Бахмута

По данным британской разведки, украинские военные сохраняют позиции в Соледаре Донецкой области и постепенно приближаются к Кременной Луганской области. За выходные ВСУ почти бесспорно сохраняли позиции в Соледаре, а в Кременной бои характеризуются сложным комплексом локальных атак и контратак в лесной местности.

Как отмечал представитель Восточной группировки войск украинской армии Сергей Череватый, сейчас российская армия несет колоссальные потери в Соледаре. Он подтвердил, что россияне идут по трупам своих же, пытаясь штурмовать город.

В свою очередь глава ОПУ Андрей Ермак сравнил бои между украинской армией и российскими оккупантами за Соледар и Бахмут Донецкой области с "верденской мясорубкой" из-за колоссальных человеческих жертв, которые наблюдаются со стороны агрессора.

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