Сергей Череватый отметил, что главный ресурс российской армии - люди и его активно используют.

Российская армия несет колоссальные потери в Соледаре Донецкой области, где ведутся жестокие бои. Россияне идут по трупам своих же, пытаясь штурмовать город.

"Они ротируют свои подразделения, особенно понесшие потери, а потери там действительно большие. Они, по сути, по телам своим наступают, это можно было увидеть в видео, выложенных в интернете…" – рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

При этом он указал, что главный ресурс Москвы – люди, поэтому они бросают на штурмы много личного состава.

Видео дня

"В первую очередь это штурмовые группы, которые пытаются одна за другой преодолевать сопротивление украинской стороны… Это такой экстенсивный путь боевых действий, который ведет к большим потерям врага", - отметил военный.

По его словам, за прошедшие сутки,14 января, россияне нанесли 234 удара, а также произошло 32 боевых столкновения, в результате которых оккупанты потеряли 119 человек убитыми и 108 ранеными на этом направлении.

"Сам Соледар враг обстрелял 70 раз разными артиллерийскими системами", - подытожил Череватый.

Бои за Соледар - что известно

Российские войска продолжают попытки штурма Соледара, не считаясь потерями. Украинские бойцы удерживают город, героически отражая атаки как мобилизовнных россиян, так и наемников из ЧВК "Вагнер". При этом в России неоднократно заявляли о захвате города, но эту иформацию постоянно опровергают наши защитники.

Военный ВСУ Петр Волощенко сообщил, что по состоянию на вечер 13 января оккупанты продвинулась в "определенную часть" Соледара, но находятся под постоянным огневым контролем ВСУ.

14 января заместитель минобороны Анна Маляр сообщила, что украинские воины продолжают сражаться за Соледар и окупантам не удается захватить город.

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