Противник за сутки потерял, в частности, семь боевых машин пехоты, отметили в ВМС ВСУ.

Морские пехотинцы за прошедшие сутки уничтожили пять танков врага и 50 оккупантов.

Окончательные потери врага уточняются, об этом сообщил пресс-центр Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. "За прошедшие сутки, 15 января, морские пехотинцы уничтожили пять танков, семь БМП (боевая машина пехоты - УНИАН), два грузовика, единицу специальной техники, миномет, три беспилотных летательных аппарата и 40 оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего уничтожено БМ-21 "Град" и 10 российских военных.

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Ситуация на фронте в Украине - что надо знать

Утром 16 января Генштаб ВСУ сообщил, что россияне ведут наступательные действия на Авдеевском и Бахмутском направлениях и несут значительные потери в живой силе. В Генштабе добавили, что наши защитники на Донбассе отразили атаки противников в районах 16 населенных пунктов.

По состоянию на 16 число, на нашей земле ликвидировали примерно 116 тысяч 80 захватчиков и, в частности, 3118 вражеских танков и 6204 боевых бронированных машин.

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