По Киеву 14 января враг бил не с территории Беларуси, поделилась журналистка.

Назначенный командующим объединенной группировкой российских оккупационных войск в Украине Валерий Герасимов, который был начальником Генерального штаба вооруженных сил России, имеет новую тактику ведения войны против украинского государства.

Война с Россией может измениться, поскольку тактика Герасимова заключается в том, чтобы запускать те ракеты, которые не могут сбить, и отчитаться руководству о том, что они не были поражены, рассказала российская журналистка Юлия Латынина.

"…в чем новая тактика Герасимова? Очень просто - в том, чтобы отчитаться начальнику, что его ракеты не сбили. И что для этого? Для этого надо запускать те ракеты, которые никто не может сбить. В частности, ракеты С-300", - сказала она.

Латынина также высказалась об ударе РФ по Киеву, который был нанесен утром 14 января.

"Насколько я знаю, по Киеву били не с территории Беларуси, а били с территории России - со стыка между Россией, Украиной и Беларусью…", - поделилась она.

Журналистка полагает, что противник мог использовать ракеты С-400, которые украинская сторона тоже не может ликвидировать.

Война России и Украины - что нужно знать

11 января стало известно, что в РФ Валерия Герасимова назначили командующим объединенной группировкой российских оккупантов в Украине. Ранее этот пост занимал Сергей Суровикин. После назначения Герасимова командующим, Суровикин стал его заместителем.

Позже - 14 января, РФ ударила ракетами по Киеву. В столице Украины воздушная тревога прозвучала уже после взрывов. Потом появилась информация, что вражеские ракеты летели по баллистической траектории.

По сведениям экспертов, противники запустили по Киеву новые ракеты для зенитного ракетного комплекса С-400.

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