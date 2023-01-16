Возле Кременной бои характеризуются сложным комплексом локальных атак и контратак в лесной местности, отметили в западной разведке.

Украинские военные сохраняют позиции в Соледаре Донецкой области и постепенно приближаются к Кременной Луганской области.

Основная операционная задача обеих сторон заключается в том, чтобы создать формирование незадействованных, боеспособных войск, которые могут использовать тактические успехи для создания операционных прорывов, об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"В течение выходных продолжались интенсивные боевые действия в секторах Кременной и Бахмута на донбасском фронте. По состоянию на 15 января ВСУ почти бесспорно сохраняли позиции в Соледаре, к северу от Бахмута, в условиях постоянных атак группы "Вагнера", - сообщает разведка.

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При этом вокруг Кременной боевые действия характеризуются сложным комплексом локальных атак и контратак в лесной местности. "Однако в целом Вооруженные силы Украины продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восточную окраину города Кременная", - отмечается в сообщении.

В то же время, как отмечают в разведке, на протяжении последних шести недель Россия и Украина в ожесточенных боях достигли ограниченных успехов в различных секторах.

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Враг уже длительное время пытается захватить Соледар и несет очень большие потери. По словам украинского военного Петра Волощенко, по состоянию на вечер 13 января противник продвинулся в "определенную часть" Соледара, но находился под постоянным огневым контролем наших бойцов.

Потом представитель Восточной группировки войск украинской армии Сергей Череватый сообщил, что в городе идут жестокие бои - противник пытается осуществлять штурмы и идет по телам своих же прихвостней.

Вечером 15 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала, что за Соледар продолжаются бои.

Ранее - 14 числа, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай поделился, что защитники Украины понемногу продвигаются вперед в направлении Кременной.

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