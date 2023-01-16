"Насыпали" россиянам львовские десантники, которые все ближе подходят к Кременной.

ВСУ переходят на оружие образца стран НАТО. Благодаря поддержке западных партнеров украинская армия все чаще получает не только стрелковое оружие, но и тяжелые калибры, с помощью которым противостоит врагу.

Как говорится в сюжете ТСН, ВСУ уже имеют артиллерию британской короны - пушки L119, которые прицельно стреляют по вражеским позициям. И они уже уничтожают оккупантов на Луганщине и помогают продвигаться в сторону Кременной.

Снаряды, из которых стреляют по российским оккупантам бойцы, рассчитаны преимущественно на вражескую пехоту. Но журналисты ТСН стали свидетелями, как защитники Украины уничтожили командный пункт и технику оккупантов с помощью этих снарядов.

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Так насыпали россиянам львовские десантники, они все ближе подступают к Кременной Луганской области.

Гаубица L119 - характеристики

L119 -это легкая аэромобильная десантная или буксируемая гаубица со средним экипажем от пяти до семи солдат.

Максимальная скорость выстрелов-шесть в минуту в течение первых двух минут. Постоянная скорострельность составляет три выстрела в минуту в течение 30 минут.

Дальность стрельбы - 14 км, а максимальная дальность 19,5 км может быть достигнута с помощью ракетных снарядов.

Гаубица L119 стреляет всеми стандартными полуфиксированными боеприпасами НАТО, а также специальными ракетными снарядами.

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