По данным МВД, в плен взяли уже около двух тысяч оккупантов.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что сейчас решается вопрос о размещении пленных российских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

"Очень много пленных мы захватываем. Много пленных образуется из-за того, что они сами бросают технику, идут и сдаются нашим силам Территориальной обороны, нашим Вооруженным силам, просто людям в селе", - отметил Монастырский.

Он рассказал, что сейчас решается вопрос о размещении пленных.

"Сейчас у нас стоит вопрос, где размещать этих людей пленных. И фактически через Министерство юстиции этот вопрос сегодня решается... Все они свозятся и будут находиться в одном месте", - отметил чиновник.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что с 24 февраля 2022 года в плен в Украине взяли почти две тысячи солдат РФ.