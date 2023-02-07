Наши защитники мощно ударили по расположению захватчиков.

Украинские пограничники продолжают очищать территорию нашей страны от захватчиков. С помощью дрона-камикадзе они "минуснули" как российских военных, так и их технику.

"Аэроразведка ГПСУ обнаружила скопление живой силы противника и бронетехники. По указанным целям метко сработали беспилотник-камикадзе и артиллерия", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Отмечается, что российские оккупанты понесли значительные потери.

Ситуация на фронте по состоянию на 7 февраля - что известно

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за 6 февраля россияне нанесли шесть ракетных и 24 авиационных ударов, совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей.

При этом авиация Сил обороны Украины нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов, а ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы противника.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: