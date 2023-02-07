Судьба пилота пока неизвестна.

В небе над Бахмутом украинские пограничники успешно сбили российский штурмовик Су-25.

Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны защитников, сообщает пресс-служба ГПСУ.

"ПЗРК одного из пограничных подразделений открыл огонь и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна", - сказано в сообщении.

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Украинские воины за минувшие сутки, 6 февраля, ликвидировали еще 1030 российских захватчиков, которые пришли к нам с оружием. Россияне за время их полномасштабного вторжения недосчитались 461 реактивной системы залпового огня; 227 средств противовоздушной обороны; 294 самолетов; 284 вертолетов; 18 кораблей и катеров. Уничтожено также 1958 беспилотников оперативно-тактического уровня и 796 крылатых ракет.

Недавно в Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили российский штурмовик Су-25. Пресс-служба НГУ уточнила, что это произошло под Бахмутом, за который идут кровавые бои: вражеский самолет был "приземлен" с помощью ПЗРК "Игла-1".

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