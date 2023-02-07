За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов Луганщины и Донетчины.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, противник продолжает проводить перегруппировку на отдельных направлениях.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселівське, Кременная и Дубрава Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Зализнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковиевка Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелечье, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двухлетняя - Харьковской.

На Купянском направлении, как сообщили в Генштабе, враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Ивановка, Кучеривка, Кисловка и Котляровка на Харьковщине, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

Кроме того, на Лиманском направлении огневого воздействия подверглись Тернии Донецкой области и Площанка, Червонопоповка, Кременная и Дубрава на Луганщине.

На Бахмутском направлении, как говорится в сводке, под вражеский огонь попали спорное, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Озаряновка.

"На Авдеевском направлении огневому поражению подверглись Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Новопавловском направлении вражеские обстрелы зафиксированы по Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве и Нескучному Донецкой области. На Запорожском направлении обстреляны районы 23 населенных пунктов, в частности, Новопиль, Ольгевское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Степное на Запорожье и Великомихайловка Днепропетровской области. На Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 19 населенных пунктов. Среди них - Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Мылово, Антоновка и Херсон", - заявили в Генштабе.

Война в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, 6 февраля, россияне нанесли 6 ракетных и 24 авиационных ударов, совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. А ракетчики и артиллеристы, в свою очередь, поразили два района сосредоточения живой силы противника.

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