Украинские воины ударили по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла ряд ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в своей сводке по состоянию на 18:00 понедельника, 6 февраля. Отмечается, что наша авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

"Наши ракетчики и артиллеристы, в свою очередь, поразили два района сосредоточения живой силы противника", - говорится в сообщении.

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Ситуация на фронте в Украине - что стоит знать

Утром 6 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Купянском и Новопавловском направлениях.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские воины на Донбассе отразили атаки противника возле ряда населенных пунктов, в частности, в районе Бахмута. Стоит отметить, что россияне несут большие потери. Общие потери России в Украине уже составляют примерно 132 тысячи 160 захватчиков.

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