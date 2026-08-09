Не видели с 2014 года: в Карпатах обнаружили чрезвычайно редкий гриб (фото)

Находку обнаружили в национальном природном парке "Гуцульщина".

В Национальном природном парке "Гуцульщина" в Ивано-Франковской области обнаружили чрезвычайно редкий гриб Свиное ухо (Gomphus clavatus), занесенный в Красную книгу Украины. Об этом сообщает администрация парка на своей странице в Facebook.

Отмечается, что впервые этот вид на территории парка обнаружили в 2014 году на полонине Крамы. И затем более десяти лет новых очагов этого гриба на территории парка не обнаруживали.

"В этом году гриб был найден в хвойном лесу выше урочища "Стулья". Для Украинских Карпат это чрезвычайно редкий вид, поэтому каждое новое место его произрастания имеет особую природоохранную и научную ценность", – сообщают в национальном парке.

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Как писал УНИАН, на месте бывшего Каховского водохранилища формируется уникальный природный лес площадью 65 тысяч гектаров, который уже имеет три яруса растительности. Вербы и тополя достигают более шести метров в высоту, создавая стабильную экосистему, которая служит убежищем для других растений и животных. Ученые называют это явление крупнейшим пойменным лесом одного возраста в Европе и примером быстрого восстановления биоразнообразия после экологической катастрофы.

Также мы рассказывали, что в Национальном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области розовые фламинго уже несколько лет подряд не могут найти спокойное место для гнездования из-за шума войны. Сейчас несколько сотен птиц держатся в недоступной заповедной зоне, куда посетителям вход запрещен.

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