В Косово обиделись на Украину и сняли украинский флаг

Косоварам не понравился визит Зеленского в Сербию.

В столице частично признанного государства Косово – городе Приштина – местные власти сняли флаги Украины, которые развевались там с начала полномасштабного российского вторжения. Соответствующее видео и заявление обнародовал мэр города Перпарим Рама.

"Государство Косово необходимо уважать. Когда Косово не уважают, столица Приштина реагирует!" – написал он в социальной сети Facebook.

Действия Рамы, очевидно, являются реакцией на визит президента Украины в Сербию на этой неделе.

Видео дня

"Наши соболезнования и солидарность всегда будут на стороне народов, сталкивающихся с войной, насилием и преследованиями. Ведь мы, лучше многих других, знаем, что значит бороться за свободу, достоинство и право на существование как государства. Но ни одно дело и ни одна политика не могут основываться на унижении государственности Косово и жертв его народа", – добавил мэр Приштины.

Проблема Косово

Косово провозгласило независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Его признали более 90 стран мира (в частности, США и большинство государств ЕС), однако оно не является членом ООН. Сербия, Россия, Китай и ряд других государств считают Косово автономной провинцией Сербии и не признают его независимость.

Украина официально не признала независимость Косово и последовательно поддерживает территориальную целостность Сербии. Не в последнюю очередь и для того, чтобы не давать поводов для оправдания российской оккупации Крыма и Донбасса.

Несмотря на это, правительство Косово последовательно поддерживает Украину в её обороне от российской агрессии. В частности, Косово предоставило Украине несколько пакетов военной помощи.

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