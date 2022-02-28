Они заходили с территории Беларуси.

Вооруженные силы Украины продолжают отбиваться от армии Российской Федерации, которая пытается оккупировать нашу страну. Прошлой ночью ВСУ отразили наступление агрессора на Киев. А недавно поступила информация, что украинские защитники уничтожили группу спецназовцев СОБРа. Вместе с ними умер и командир — глава отряда СОБР в Кемеровской области Константин Огий. Ранее он участвовал в боевых действиях на территории Афганистана и Чечни.

Информацией поделился портал "Тайга.инфо". Два источника, близкие к силовым ведомствам, дали журналистам следующий комментарий: "Попали в засаду. Колонну **** [расстреляли]. Пацаны — Красноярск и Новокузнецк. Наших погибло 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно, сколько наших омоновцев".

Отряд Огия вторгся на территорию Украины со стороны Беларуси. Другой источник среди силовиков сообщил, что в засаде были уничтожены десятки человек. Сегодня, 28 февраля, самолет с их трупами должен прибыть в Россию.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. По данным Washington Post, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко способен поддержать армию РФ в атаке на наше государство уже сегодня, 28 февраля.

Согласно свежей информации от Генштаба Украины, темпы наступления армии агрессора снизились.

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