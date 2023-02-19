Обнаружить врага помогли разведывательные действия нацгвардійців.

На Донецком направлении бойцы бригады Национальной Гвардии Украины "Червона калина" совместно с ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный пункт и схрон с боеприпасами.

Обнаружить врага помогли разведывательные действия нацгвардійців. Координаты были переданы собратьям из других Сил обороны, которые точным попаданием артиллерии уничтожили врага.

"Гвардия наступления" - что известно о штурмовых бригадах МВД

МВД в феврале анонсировало создание штурмовых бригад - так называемой "Гвардии наступления". Военнослужащие этих бригад будут привлечены к деоккупации Луганска, Донецка и Крыма.

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В "Гвардию наступления" поданы уже десятки тысяч заявок кандидатов среднего возраста 33 года. Из них - около 600 женщин.

Потери РФ в Украине - актуальное

Продолжают расти потери оккупантов на войне в Украине. По мнению обозревателя Александра Коваленко, причины этому две - некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники.

Например, ресурсы в живой силе на Угледарском направлении враг пытается пополнить моряками, которых отправляют в разгромленные подразделения в качестве гранатометчиков.

По подсчетам разведки Великобритании, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы.

До 2000 оккупантов Россия теряет сейчас на каждые 90 метров захваченных территорий на востоке Украины, уточняют в разведке НАТО.

Появляются новые данные по утраченной технике врага. Как подсчитал IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

Отдельно ВСУ демонстрировали уничтожение редкого российского "Солнцепек". Недавно появилось первое подтверждение уничтожения уникальной станции РЭБ "Палантин".

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