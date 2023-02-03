Бригады доукомплектовывают из добровольцев.

Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления". Эти штурмовые бригады будут участвовать в освобождении Луганска, Донецка и Крыма.

Как сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко, бригады получили названия "Ураган", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан", "Азов", "Стальной рубеж" и "Ярость".

"Гвардия наступления" - это профессиональные штурмовые бригады МВД. Команды бойцов-патриотов, которые стремятся истребить врага и освободить оккупированные земли Украины. Национальная гвардия Украины приглашает в "Ураган", "Красную калину", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и легендарный "Азов". В Государственной пограничной службе Украины вас ждут в бригаде "Стальной рубеж". А в Национальной полиции Украины – в штурмовой бригаде "Лють", - сообщил и. о. министра.

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Клименко также сообщил, что присоединиться к бригаде можно онлайн на storm.mvs.gov.ua или же в определенных ЦПАП, есть горячая линия для консультаций 0800100020.

"Никаких тыловых задач. Только высококачественная подготовка, постоянные тренировки и участие в операциях на передовой", - отметил Клименко.

Гвардия наступления - что известно о штурмовых бригадах

Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления", основу которых составили военнослужащие и полицейские со значительным боевым опытом, которые героически проявили себя на передовой. В то же время, доукомплектование бригад происходит исключительно из добровольцев – высокомотивированных патриотов Украины.

В МВД отмечали, что эти бригады будут участвовать в освобождении Луганска, Донецка и Крыма. Обучение бойцов штурмовых бригад продлится несколько месяцев. Когда командир увидит, что подразделение готово, бойцы перейдут к выполнению боевых задач.

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