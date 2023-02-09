Если штат будет заполнен, желающие попасть в "Гвардию наступления", будут зачислены в резерв.

В Украине продолжают формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", которые впоследствии будут участвовать в освобождении Донецка, Луганска и Крыма от российских оккупантов.

Как рассказал в эфире телемарафона офицер командования 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" с позывным "Шило", для вступления в "Гвардию наступления" не обязательно иметь боевой опыт – "достаточно быть мотивированным, настоящим патриотом, иметь желание уничтожить врага, не иметь медицинских противопоказаний".

Добровольцами, которых уже более 20 тысяч, будут доукомплектованы штаты, будети проведена соответствующая подготовка по направлениям. При этом в первую очередь штат будет пополняться в соответствии с профессиональным уровнем добровольцев (будет отбор по узким специальностям).

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"Основу нашей бригады составляют офицеры и солдаты, которые уже имеют боевой опыт. К нам идут добровольцы, те кто ранее имели опыт участия в АТО/ООС, представители других подразделений и структур – на перевод. Те люди, которые к нам приходят, распределяются по военным специальностям, по направлениям проходят подготовку. Она проходит в три этапа: индивидуальная (огневая, то есть общее устройство, тактико-технические характеристики, непосредственно упражнения в стрельбе, владение оружием), инженерная (относительно маскировки, преодоления инженерных заграждений), оказание медицинской помощи при ранении (самопомощь, помощь раненую побратиму и его эвакуация)", – рассказал офицер "Спартана".

Если штат будет заполнен, желающие попасть в "Гвардию наступления", будут зачислены в резерв.

Гвардия наступления - что известно о штурмовых бригадах МВД

Накануне Министерство внутренних дел Украины анонсировало создание штурмовых бригад "Гвардия наступления", которые затем будут участвовать в освобождении Луганска, Донецка и Крыма. Это бригады "Ураган", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан", "Азов" (Национальная гвардия Украины), "Стальной рубеж" (Государственная пограничная служба) и "Лють" (Наполиция Украины).

Присоединиться к бригадам можно через подачу заявки онлайн на сайте storm.mvs.gov.ua или же в определенных ЦПАУ. Также есть горячая линия для консультаций 0800100020.

По состоянию на вечер 8 февраля на зачисление в "Гвардии наступления" подали заявки уже более 20 тысяч человек. Среди желающих – около 600 женщин. Средний возраст кандидатов на поступление в эти бригады – 33 года.

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