Враг стрелял по жилому кварталу, в результате чего повреждены четыре многоэтажки, гостиница, гаражи и гражданские машины.

Российские оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области. В результате трое гражданских погибли, по меньшей мере двое - ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Россияне нанесли ракетный удар по городу сегодня утром, 28 января.

По словам Кириленко, россияне стреляли по жилому кварталу, в результате чего повреждены четыре многоэтажки, гостиница, гаражи и гражданские машины.

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"На месте трагедии работают спасатели и правоохранители - помогают людям и тщательно документируют очередное преступление российских оккупантов на нашей земле - зло непременно будет наказано", - подчеркнул глава ОВА.

Война в Украине - Донецкая область

Россия регулярно наносит ракетные и артиллерийские удары по гражданским объектам в городах вдоль линии фронта. Одним из наиболее пострадавших регионов является Донецкая область.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко ранее отметил, что практически вдоль всей линии фронта в Донецкой области происходит значительное обострение ситуации. Из-за отсутствия успехов на поле боя, российские оккупанты усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов Донбасса.

В частности, 26 января в результате артиллерийского обстрела россиянами поселка Очеретино Донецкой области были убиты два человека, еще один - ранен. А несколькими днями ранее враг обстрелял Константиновку. По данным Генштаба ВСУ, в течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов и 13 авиационных ударов по гражданским объектам города.

27 января российские оккупанты ударили по городу Часов Яр в Донецкой области, в результате чего два человека погибли и по меньшей мере пятеро были ранены. А в этот же день вечером россияне повторно обстреляли жилые массивы Часового Яра. Возникли пожары в жилых домах и школе.

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