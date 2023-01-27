Пострадали с десяток домов, помещения и здания учреждений и государственной службы, машины.

В результате обстрела российскими оккупантами города Часов Яр в Донецкой области два человека погибли и по меньшей мере пятеро ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, обстрел начался около девяти утра и продолжался более полутора часов.

"Два человека погибли и по меньшей мере пятеро ранены во время российского обстрела города Часов Яр. Пострадали с десяток домов, помещения и здания учреждений и государственной службы, машины. Кроме того, на этот час зафиксированы обстрелы по Авдеевке, Торецку, Александрополю и Богоявленке", - отметил он.

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Также, по словам Кириленко, в Авдеевке россияне около девяти утра обстреляли центральную часть города из артиллерии, а несколькими часами позже применили "грады" с кассетными элементами.

"Информация о пострадавших не поступала. К счастью, прошел без жертв обстрел Нелиповки Торецкой ТГ. Там пострадали дома и хозяйственные постройки. Александрополь Очеретинской громады и Богоявленку, что вблизи Угледара, россияне обстреляли из РСЗО. Информация о последствиях этих обстрелов уточняется", - сказал глава ОВА.

Война в Украине - ситуация на Донбассе

Как сообщал УНИАН, ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что практически вдоль всей линии фронта в Донецкой области наблюдается существенное обострение ситуации. Из-за отсутствие успехов на поле боя, российские оккупанты усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов Донбасса.

26 января в результате обстрела россиянами поселка Очеретино Донецкой области были убиты два человека, еще один - ранен. Кириленко отметил, что россияне нанесли удар по поселку из артиллерии, разрушили по меньшей мере три частных дома.

А несколькими днями ранее враг обстреливал Константиновку. По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов и 13 авиационных ударов по гражданским объектам.

Между тем, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил, что если на Донетчине и Луганщине будет наблюдаться затишье военных действий, это будет означать, что россияне начали наступление на других направлениях.

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