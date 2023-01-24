Также российские оккупанты совершили сегодня более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов и 13 авиационных ударов по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области.

Также враг совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отметили, что угроза российских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

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Как сообщал УНИАН, сегодня россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате обстрела ранения получили четыре человека, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, в результате обстрела повреждены многоэтажки, но точные последствия еще предстоит установить.

Несколько дней назад россияне нанесли ракетный удар по Константиновке. В результате обстрела, повреждены детсад и колледж. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.

В целом российские войска ежедневно атакуют украинские города в Донецкой области, убивая мирных жителей области и уничтожая их жилье и имущество. Активные бои идут на Бахмутском Авдеевском направлениях.

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