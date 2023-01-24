Повреждены по меньшей мере девять многоэтажек, перебиты сети снабжения в микрорайон электрики и газа.

В результате очередного обстрела россиянами города Часов Яр в Донецкой области погиб один человек, еще двое ранены.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале. "Один человек погиб, двое ранены в результате обстрела российскими оккупационными войсками города Часов Яр", - отметил он.

По словам Кириленко, оккупанты ударили по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела повреждены по меньшей мере девять многоэтажек, перебиты сети снабжения в микрорайон электрики и газа.

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"Фактически весь микрорайон остался без света и тепла. Россияне умышленно терроризируют и уничтожают гражданское население. И дорого за это заплатят", - подчеркнул председатель ОВА.

Что происходит в Донецкой области

Как известно, на Донбассе продолжаются бои с российскими захватчиками. Несмотря на проведение эвакуации, там остаются гражданские.

В результате обстрелов 20 января в Донецкой области погибли три человека, еще четверо - получили ранения.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что битва за Донбасс и юг Украины продолжается.

В Службе разведки Германии считают, что сейчас Россия бросает все свои силы для достижения превосходства на Бахмутском направлении.

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