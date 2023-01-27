Самым горячим остается Бахмутское направление, но сейчас очень горячо и в Авдеевке.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что практически вдоль всей линии фронта в Донецкой области наблюдается существенное обострение ситуации. Из-за отсутствия успехов на поле боя, российские оккупанты усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов Донетчины.

"Ситуация действительно существенно обострилась, с юга на центр области. У нас самым горячим было и остается Бахмутское направление, впрочем, сейчас очень горячо в Авдеевке. Мы наблюдаем практически по всей линии фронта обострение – с юга и с Севера", – рассказал он в эфире телемарафона.

Кириленко отметил, что оккупанты не могут прорвать оборону украинских защитников на Донбассе. Враг несет значительные потери в личном составе и бронированной технике. Из-за этого россияне снова прибегают к применению тактики "выжженной земли".

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По его словам, российские оккупационные войска стали интенсивно обстреливать прилегающие к линии фронта населенные пункты и общины из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Речь идет, в частности, о районах Авдеевки, Угледара, Торецка и Бахмута.

Ситуация в Донецкой области

26 января 2023 года в результате обстрела российскими оккупантами поселка Очеретино Донецкой области убиты два человека, еще один - ранен. Павел Кириленко отметил, что россияне нанесли удар по поселку из артиллерии, разрушив по меньшей мере три частных дома.

Несколькими днями ранее враг обстреливал Константиновку. По данным Генштаба ВСУ, в течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов и 13 авиационных ударов по гражданским объектам города.

Кроме того, постоянным обстрелам подвергается Часов Яр. В результате одной из таких российских атак в городе погиб человек, а еще двое были ранены.

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