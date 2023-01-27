Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что практически вдоль всей линии фронта в Донецкой области наблюдается существенное обострение ситуации. Из-за отсутствия успехов на поле боя, российские оккупанты усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов Донетчины.
"Ситуация действительно существенно обострилась, с юга на центр области. У нас самым горячим было и остается Бахмутское направление, впрочем, сейчас очень горячо в Авдеевке. Мы наблюдаем практически по всей линии фронта обострение – с юга и с Севера", – рассказал он в эфире телемарафона.
Кириленко отметил, что оккупанты не могут прорвать оборону украинских защитников на Донбассе. Враг несет значительные потери в личном составе и бронированной технике. Из-за этого россияне снова прибегают к применению тактики "выжженной земли".
По его словам, российские оккупационные войска стали интенсивно обстреливать прилегающие к линии фронта населенные пункты и общины из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Речь идет, в частности, о районах Авдеевки, Угледара, Торецка и Бахмута.
Ситуация в Донецкой области
26 января 2023 года в результате обстрела российскими оккупантами поселка Очеретино Донецкой области убиты два человека, еще один - ранен. Павел Кириленко отметил, что россияне нанесли удар по поселку из артиллерии, разрушив по меньшей мере три частных дома.
Несколькими днями ранее враг обстреливал Константиновку. По данным Генштаба ВСУ, в течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов и 13 авиационных ударов по гражданским объектам города.
Кроме того, постоянным обстрелам подвергается Часов Яр. В результате одной из таких российских атак в городе погиб человек, а еще двое были ранены.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Украинская САУ "Богдана" будет прикрывать западные танки на фронте: подробности
- Женщину-полицейскую "ДНР" из Одесской области приговорили к 15 годам заключения
- Танки Abrams M1A2 превосходят по смертоносности все, что есть у РФ на поле боя - генерал США
- В Польше открыли хаб энергетической помощи Украине