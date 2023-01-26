Россияне нанесли удар по поселку Очеретино, разрушили по меньшей мере три частных дома.

В результате обстрела российскими оккупантами поселка Очеретино Донецкой области убиты два человека, еще один - ранен.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, россияне нанесли удар по поселку из артиллерии, разрушили по меньшей мере три частных дома.

"Двух местных жителей, которые оказались в эпицентре обстрела, спасти не удалось - они получили травмы, несовместимые с жизнью", - отметил глава ОВА.

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По словам Кириленко, раненого мужчину удалось доставить в ближайшую больницу. Ему оказана медицинская помощь.

Война в Украине - ситуация на Донбассе

Как сообщал УНИАН, 25 января стало известно, что украинские войска отошли от населенного пункта Соледар Донецкой области и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны вблизи города.

Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 26 января отметил, что в районе Соледара идут жестокие бои. За эти сутки было 85 обстрелов и восемь боевых столкновений. Он также отметил, что в целом Бахмутское направление остается одним из самых горячих.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на Донетчине враг постоянно пытается сломать нашу оборону. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, российские захватчики в Соледаре понесли огромные потери, поскольку избрали неправильную тактику. Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что российские военные там "по сути, по своим телам наступают".

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