Оккупанты продолжают с остервенением уничтожать Донбасс.

Вечером в пятницу российские оккупанты повторно обстреляли жилые массивы города Часов Яр в Донецкой области. Возникли пожары в жилых домах и школе. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram.

"Часов Яр снова под огнем российских реактивных систем залпового огня. Россияне нанесли удар по жилому массиву. Горит тамошняя школа, многоквартирные и частные дома", – сообщил он.

Информации о пострадавших к настоящему времени не поступало.

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"Россияне беспощадно выжигают нашу землю огнем. Нещадно будут и наказаны – каждый оккупант найдет смерть на нашей земле", – заявил Кириленко.

Российские обстрелы украинских городов

Утром 27 января, оккупанты обстреляли Часов Яр, обстрел продолжался более полутора часов. В результате два человека погибли и по меньшей мере пятеро получили ранения. Пострадали около десятка домов, местные учреждения, автомобили.

Кроме того, сегодня в результате обстрела Херсона и области погибли две женщины, пять человек ранены, нескольких госпитализировали с тяжелыми травмами.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, на фоне масштабных ракетных атак со стороны России вблизи захваченной россиянами Запорожской АЭС прозвучала серия мощных взрывов.

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