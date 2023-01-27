Вечером в пятницу российские оккупанты повторно обстреляли жилые массивы города Часов Яр в Донецкой области. Возникли пожары в жилых домах и школе. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram.
"Часов Яр снова под огнем российских реактивных систем залпового огня. Россияне нанесли удар по жилому массиву. Горит тамошняя школа, многоквартирные и частные дома", – сообщил он.
Информации о пострадавших к настоящему времени не поступало.
"Россияне беспощадно выжигают нашу землю огнем. Нещадно будут и наказаны – каждый оккупант найдет смерть на нашей земле", – заявил Кириленко.
Российские обстрелы украинских городов
Утром 27 января, оккупанты обстреляли Часов Яр, обстрел продолжался более полутора часов. В результате два человека погибли и по меньшей мере пятеро получили ранения. Пострадали около десятка домов, местные учреждения, автомобили.
Кроме того, сегодня в результате обстрела Херсона и области погибли две женщины, пять человек ранены, нескольких госпитализировали с тяжелыми травмами.
По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, на фоне масштабных ракетных атак со стороны России вблизи захваченной россиянами Запорожской АЭС прозвучала серия мощных взрывов.