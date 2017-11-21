В соцсетях сообщили об отключении в оккупированном Луганске вещания ТВ и радио

В оккупированном боевиками «ЛНР» Луганске не работает телевидение, радиовещание и мобильная связь.

Об этом со ссылкой на сообщения пользователей соцсетей сообщает издание «Новости Донбасса».

Многие связывают случившееся с задержанием директора подконтрольного боевикам телеканала «ГТРК ЛНР» Анастасии Шуркаевой, которую подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

По словам отказавшегося уходить в отставку с поста «министра внутренних дел «ЛНР» Игоря Корнета, ночью боевики якобы пресекли «деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть на территорию Республики для совершения ряда резонансных диверсионно­-террористических актов».

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября центр Луганска окружили вооруженные люди без опознавательных знаков. В сети говорят о перевороте в "ЛНР". Как оказалось, "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет отказался уходить в отставку и поднял бунт против главаря боевиков "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого. По неподтвержденным данным, в Луганск из Донецка прибыли три военных «Уралы» с боевиками "охраны", которая подчиняется ватажку "ДНР" Александру Захарченко.