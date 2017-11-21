В "ЛНР" директора сепаратистского канала подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Так называемый «министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет заявил о разоблачении директора подконтрольного боевикам телеканала «ГТРК ЛНР» Анастасии Шуркаевой в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Об этом говорится в заявлении Корнета, опубликованном на одном из сайтов луганских боевиков.

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«В результате реализованных МВД и МГБ Республики оперативно­-розыскных и следственных мероприятий получены доказательства причастности директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб», – говорится в сообщении.

По словам Корнета, ночью боевики якобы пресекли «деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть на территорию Республики для совершения ряда резонансных диверсионно­-террористических актов». Он заявил, что большинство диверсантов задержано.

Корнет добавил, что ситуация в «ЛНР» «полностью контролируется» его подопечными.

Как сообщал УНИАН, в центре Луганска под бывшее управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. 20 ноября, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться этому приказу.

Неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники распущены по домам.