Захват центра Луганска: сообщается о подготовке арестов главарей "ЛНР" (видео)

Так называемый правительственный квартал Луганска в настоящее время перекрыт людьми в военной форме, в центре города замечена бронетехника. Данную информацию подтверждают источники одного из ресурсов пророссийских боевиков.

В свою очередь, пользователи соцсетей пишут, что в настоящее время в городе готовится штурм "правительственных" зданий и аресты главарей "ЛНР" по обвинению в "госизмене".

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В частности, речь может идти о "руководстве" так называемой Генпрокуратуры и "депутатах" "Народного совета "ЛНР".

Кроме того, источники ресурса террористов сообщают, что в самое ближайшее время будет опубликовано официальное заявление "МВД" и "МГБ "ЛНР" по ситуации в Луганске.

Как сообщалось, в "ЛНР" назревает переворот: центр Луганска захвачен "чужими" боевиками с гранатометами и БТР.