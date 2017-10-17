К оккупационным войскам на Донбассе прибыла с проверкой спецкомиссия из РФ

Специальная военная комиссия Российской Федерации осуществляет проверку состояния оккупационных войск на Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на данные украинской разведки.

Читайте такжеОбострение в АТО: боевики 36 раз нарушили перемирие, двое военных погибли, еще двое ранены«Согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированные территории прибыла комплексная комиссия 8-й армии Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Цель этого визита - определение реального состояния боевой и мобилизационной готовности оккупационных войск, их вооружения и техники», - сказал он.

По словам Мотузяника, дополнительные меры безопасности этой комиссии обеспечивают так называемые «министерства государственной безопасности» под руководством представителей Федеральной службы безопасности России. «Организован поиск и задержание проукраински настроенных лиц, блокирование населенных пунктов, обыски помещений людей, которых подозревают в нелояльном отношении к оккупационной власти», - добавил он.

Кроме того, Мотузяник сообщил, что на оккупированном Донбассе боевик в состоянии алкогольного опьянения сбил трех местных жителей. «В Енакиево один боевик в состоянии алкогольного опьянения сбил на дороге на угнанном авто трех подростков, скончавшихся от травм», - сообщил пресс-секретарь.