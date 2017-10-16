В зоне АТО обстановка остается напряженной, ранены двое военных

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной. В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

После 18:00 российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы позиций ВСУ, используя, преимущественно, легкое пехотное вооружение.

"Так, на Донецком направлении боевики трижды били из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевке. Также под огонь стрелкового оружия попали окраине Каменки. На Приморском направлении враг дважды обстрелял наши опорные пункты возле Талаковки. В результате одного из таких обстрелов, около 23:00 получил ранения один наш военный", - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении вечером сохранялась тишина. Отмечается, что в ответ Вооруженные Силы Украины 11 раз открывали огонь на поражение противника.

Ранее на пункте пропуска "Марьинка" снайпер боевиков ранил пограничника.