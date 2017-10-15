День в зоне АТО: обострение на Луганском направлении, ранен один военный

С начала суток незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие, один украинский военный ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook в сводке по состоянию на 18:00 15 октября.

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Отмечается, что в течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО огневая активность российско-оккупационных группировок была сконцентрирована на Луганском направлении.

Так, с полуночи боевики дважды из минометов калибра 82 миллиметра обстреляли позиции сил АТО в районе Трехизбенки. Миномет этого же калибра и автоматический гранатомет враг применял также неподалеку от Новотошковского. А из стрелкового оружия пророссийские наемники открывали огонь возле Новоалександровки.

"В результате обстрела, около 11:00 получил ранение один военный. Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении. Его состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Донецком направлении из противотанковых гранатометов противник бил на подступах к Опытному и Зайцево. А крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие оккупанты применяли неподалеку от Водяного и Павлополя на Приморском направлении.