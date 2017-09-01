Сутки в АТО: боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных

Минувшие сутки в районе проведения АТО прошла без существенных изменений в обстановке. Российско-оккупационные группировки продолжили одиночные обстрелы позиций украинских военных, используя в основном стрелковое оружие. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Читайте такжеСутки в зоне АТО: вечером боевики усилили обстрелы, ранены трое военных"Как и несколько предыдущих дней, основная активность противника сохранялась на Донецком направлении. В частности, почти 70% от общего количества суточных обстрелов приходятся на Авдеевскую промзону, шахту Бутовка и Зайцево", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-центре сообщили, что вчера после 18 часов боевики несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в районе Авдеевской промзоны, шахты Бутовка, Зайцевого и Песков.

На Луганском направлении противники обстреляли из гранатомета наши укрепления возле Катериновки.

На Приморском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил АТО.

"По оперативным данным, в настоящее время основные усилия противника направлены на поддержание готовности резервов, скрытого управления войсками, совершенствование фортификационного оборудования и проведение мероприятий боевой подготовки. Признаков подготовки к наступательным действиям нет", - добавили в пресс-центре.