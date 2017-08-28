На Донбассе боевики активно проводят разведку - ИС

На Донбассе отмечается высокая активность проведения противником разведывальных мероприятий. Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеБоевики обстреливали из гранатометов позиции сил АТО в районе Авдеевской промзоны«Продолжает отмечаться высокая активность проведения противником разведывательных мероприятий с использованием войсковой, специальной и радиоэлектронной разведки с целью уточнения боевых порядков сил АТО на переднем крае, а также вскрытия военных объектов в тактическом тылу для их огневого поражения», - говорится в сообщении.

По информации ИС, на протяжении последней недели наибольшая активность ДРГ оккупантов отмечалась в районах «Бахмутской трассы», Светлодарской дуги, Авдеевки, Горловки, Донецка и Широкино.