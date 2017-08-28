На Донбассе боевики активно проводят разведку - ИС

12:08, 28 августа 2017
Война
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Разведку боевики проводят с целью уточнения боевых порядков сил АТО на переднем крае.

REUTERS

На Донбассе отмечается высокая активность проведения противником разведывальных мероприятий. Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеБоевики обстреливали из гранатометов позиции сил АТО в районе Авдеевской промзоны«Продолжает отмечаться высокая активность проведения противником разведывательных мероприятий с использованием войсковой, специальной и радиоэлектронной разведки с целью уточнения боевых порядков сил АТО на переднем крае, а также вскрытия военных объектов в тактическом тылу для их огневого поражения», - говорится в сообщении.

По информации ИС, на протяжении последней недели наибольшая активность ДРГ оккупантов отмечалась в районах «Бахмутской трассы», Светлодарской дуги, Авдеевки, Горловки, Донецка и Широкино.

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Теги: #ситуация зоне АТО#боевики ведут разведку#боевики силы ато