"Сидим, слушаем": бойцам ВСУ строго-настрого запретили отвечать на обстрелы боевиков (видео)

Требования по соблюдению условий перемирия для украинских воинов на передовой стали жестче. Одновременно противник чувствует себя значительно свободнее и не стесняется атаковать позиции ВСУ.

Об этом говорится в вечернем сюжете ТСН.

Журналисты стали свидетелями того, как позиции участников АТО обстреливают из стрелкового оружия, а впоследствии добавляют выстрелы из гранатометов. Военные плотно закрывают свои укрытия, чтобы ни один луч света не выдал их расположение, а также минируют все подходы к своим блиндажам. Выходить ночью на улицу категорически запрещено. "Я уже и забыл, когда", - отвечает один из бойцов на вопрос, когда именно стрелял в ответ на такие провокации.

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Позывной "Молот" объясняет, что такая ситуация наблюдается каждую ночь от начала перемирия. "Сидим, слушаем", - говорит он. Командир на позиции подтверждает строгий запрет на открытие огня – каждый факт тщательно расследуется. День назад, когда ребята открыли огонь в ответ, это вызвало гнев руководства. "Буквально десять выстрелов было, на следующий день утром начались требования: почему открыли, целесообразно ли? Я считаю, что их жизнь была под риском. Неприятный факт был. Противник кучу раз открывает огонь, и все это видят и понимают, а мы открыли – пришла куча проверяющих", - рассказал военный по кличке "Левша".

Высшее командование объясняет, что строгие запреты связанные со слежкой за выполнением перемирия. "Если есть возможность не открывать огонь, мы делаем все, чтобы не открывать. Но если есть угроза жизни или продвижения противника, захват территории – мы открываем", - рассказал один из офицеров и заверил, что уголовной ответственности за огонь по врагу не предусмотрено.