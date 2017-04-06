На оккупированном Донбассе находится 40 тысяч боевиков и свыше 4 тысяч российских военных - Гройсман

На неподконтрольной Украине части Донбасса находится до 40 тыс. боевиков и более 4 тыс. российских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, премьер-министром Латвийской Республики Марисом Кучинскисом и премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквярнялисом в Киеве.

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«Сегодня российские гибридные силы на Донбассе имеют на вооружении (это только по нашим данным, возможно, здесь есть в наличии и большие показатели) 406 поставленных Россией танков, 848 БТРов, 208 реактивных систем залпового огня, 732 артиллерийские системы, в том числе и самоходные, 413 средств противовоздушной обороны. Общее количество незаконных вооруженных формирований – до 40 тыс. боевиков без учета регулярных войск РФ, численность которых более 4 тыс. военных. То есть все это содержится за счет России. Все вооружение поставляется из России за средства России», - подчеркнул Гройсман.

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"Только в марте 2017 года с территории РФ поступило 12 реактивных систем залпового огня, 94 единицы автомобильной техники, 96 цистерн с горючим. И за этот период по железной дороге поставлено более 20 железнодорожных платформ с различной военной техникой, в том числе самоходных артиллерийских установок”, - отметил глава правительства.

Кроме того, по его словам, вызывает беспокойство ситуация в Крыму. “Там наращивается и вооружение. Вследствие действий РФ возникла наиболее милитаризованная зона именно в Крыму”, - отметил Гройсман.

Ранее сообщалось, что Россия стянула к границе Украины достаточное количество войск для полномасштабного наступления.