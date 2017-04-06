РФ стянула к границам Украины достаточное количество войск для полномасштабного наступления - ИС

Россия стянула к границам Украины достаточное количество войск для полномасштабного наступления.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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По его словам, в 1-м армейском корпусе «ДНР» и 2-м армейском корпусе «ЛНР» изменена структура танковых батальонов (с 3-х ротной на 4-х ротную), что свидетельствует о том, что российское командование укрепляет «танковый кулак», с общим увеличением количества танков в составе боевых частей с 380 до 450 единиц.

Одновременно, добавил Тымчук, в зоне АТО наблюдается увеличение средств противовоздушной обороны с 350 ед. в начале года до порядка 400 ед. на сегодняшний день.

«Это может свидетельствовать о подготовке к наступлению, учитывая, что речь идет о войсковой ПВО, которая должна прикрывать наступающие подразделения от воздушных атак при контрнаступательных действиях ВСУ», - пояснил нардеп.

Также Тымчук считает, что опыт Авдеевки (конец января – февраль) многому научил российское командование в плане обеспечения подразделений в период эскалации конфликта.

«Система ведения и управления огнем, и система обеспечения совершенствуются. Что, понятно, актуально и при подготовке к наступлению, и в обороне», - добавил он.

«В районе Дебальцево уже видим систему опорных пунктов, инженерные работы продолжаются, обновляются минные поля, и, как грибы, растут новые. Оккупанты ждут, что украинская армия будет возвращать Дебальцево силой. Тут подготовка к обороне в чистом виде», - сообщил Тымчук.

По словам эксперта, «Донбасский полигон подготовки российских войск» полностью сместился с Донецкого направления на Мариупольское. «Что понятно: плечо подвоза из России минимальное, вход-выход на украинскую территорию для подразделений ВС РФ занимает минимум времени – это не тащить личный состав и технику через пол-Донбасса к Донецку», - пояснил он.

Тымчук подчеркивает, что в этих условиях, с военной точки зрения, Мариупольское направление для организации наступления – «самое благодатное». «Однако Мариуполь давно, благодаря усилиям сил АТО, является по сути городом-крепостью, штурмовать его можно только от избытка глупости», - считает он.

По словам эксперта, основным признаком, который бы свидетельствовал о подготовке российско-террористических войск к масштабному наступлению, как и прежде, может быть активная и масштабная переброска на Донбасс дополнительных подразделений ВС РФ.

Он отметил, что последняя такая переброска с территории РФ наблюдалась во время Авдеевского обострения в феврале. «В то же время, такая оперативная переброска, особенно на Мариупольском направлении, возможна за несколько дней. Близ границы с Украиной в Ростовской области РФ у россиян сил и средств для этого достаточно. В целом, на сегодня мы не видим однозначных признаков подготовки российско-террористических войск к наступлению. Однако такая готовность – дело максимум недели», - подчеркнул он.