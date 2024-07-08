Как и ожидалось, многие функции Apple Intelligence не успеют доделать к релизу iOS 18 в сентябре.

Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, компания Apple не успеет доработать свой пакет инструментов искусственного интеллекта Apple Intelligence к осеннему релизу iOS 18.

Сообщается, что с выходом iOS 18 в сентябре владельцы iPhone получат самые базовые инструменты ИИ, как, например, анализ и сортировка уведомлений. А вот долгожданная обновленная Siri на основе Apple Intelligence появится лишь весной 2025-го с релизом iOS 18.4.

Прежде чем полноценно презентовать, ожидается период бета-тестирования, которое начнется в январе 2025 года.

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Голосовой помощник Apple появился еще в iPhone 4 и с тех пор фактически никак не обновлялся. Он все еще генерирует ответы и реплики на основе шаблонов, а не при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. Это ограничение не позволяет Siri конкурировать не то чтобы с ChatGPT, а с "Google Ассистентом" и другими подобными сервисами. Поэтому нейросетевую Siri в iOS 18 называют самым ожидаемым изменением в iPhone.

Напомним, что для доступа к Apple Intelligence потребуется минимум iPhone 15 Pro/15 Pro Max и Mac/iPad с чипсетами M1 или новее. К слову, на смартфонах Samsung функции ИИ доступны даже на флагманах 2021 года, пусть и в несколько урезанном виде.

Если вы хотите получить ИИ-функции Apple Intelligence, но у вас нет iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max, возможно, вы захотите дождаться серии iPhone 16, выпуск которой ожидается в сентябре 2024. В частности, Pro-модели получат крупный апгрейд камеры, новую кнопку на корпусе для управления камерой и дисплей с повышенной яркостью и антибилковым покрытием.

Несмотря на ограничение, владельцам старых iPhone по-прежнему есть чего ожидать в предстоящем обновлении ПО: iOS 18 получила кастомизацию иконок, игровой режим, переделанную "шторку", запись звонков с расшифровкой и много чего еще. Если ваше устройство обновилось до iOS 17, значит, на него можно установить и новую систему.

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