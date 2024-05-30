Слухи приписывают ей функцию управления камерой, как на фотоаппаратах.

В iPhone 16 почти наверняка появится новая кнопка – об этом ранее сообщали проверенные инсайдеры, а теперь, за три месяца до презентации, публикуются снимки чехлов, которые подтверждают детали о новинках.

Чехлы на фото предназначены для iPhone 16 Pro, но инсайдеры уверяют, что кнопку получат абсолютно все телефоны серии 2024 года. Новый элемент будет размещен под кнопкой включения устройства на правом торце.

Слухи приписывают ей функцию управления камерой, также она будет не физической, а емкостной. Фактически, это та же опция, что и у большинства цифровых фотокамер: если провести по кнопке влево, зум будет уменьшаться, а вправо – увеличиваться. А легкое нажатие позволит настроить фокус или запустить видео.

Видео дня

Также, судя по снимкам, блок камеры iPhone 16 Pro будет довольно большой, занимающий более половины горизонтального пространства на задней панели устройства. Это может быть связано с добавлением нового телеобъектива с 5-кратным зумом, который приблизит модель Pro к Pro Max.

К слову, сам телефон тоже увеличится в размерах – вместо 6,1-дюймового экрана будет использоваться 6,3-дюймовый.

В плане дизайна кардинальных изменений для "прошек" не планируется, в отличие от iPhone 16 и 16 Plus, которые должны получить вертикальный блок камер. По словам источника, этот апгрейд позволит более дешевым моделям записывать пространственные видео для шлема Apple Vision Pro.

Уже подтверждено, что презентация новых Айфонов состоится в сентябре, а в ближайшие недели Apple представит iOS 18, которую называют чуть ли не самым крупным апдейтом в истории. Недавно Bloomerg писал, что компания договорилась с OpenAI о внедрении ChatGPT в iOS 18.

Вас также могут заинтересовать новости: