Apple представила iOS 18: как опробовать новую систему в деле уже сегодня

Публичный релиз операционки состоится в сентябре. Но бета-версия уже доступна энтузиастам.

На недавней конференции WWDC 2024 компания Apple показала обновленную операционную систему iOS 18, которая станет доступна для владельцев iPhone Xs и новее в сентябре. Она предложит много улучшенных функций, в том числе кастомизацию иконок, а также фирменный ИИ Apple Intellegence.

Если вам не терпится оценить нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Важный момент – перед установкой не забудьте выполнить резервную копию смартфона. Делается это просто: "Настройки" → Apple ID → iCloud → "Резервная копия" → "Резервная копия iCloud".

Как установить iOS 18 на свой iPhone

Перейдите с iPhone по ссылке на сайт компании и прокрутите вниз, пока не увидите iOS 18.

Нажмите "Download" в правом верхнем углу экрана. Вам будет предложено войти в систему – используйте свой Apple ID и пароль.

Теперь идем в "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО" > "Бета-обновления" и выбираем iOS 18 Developer beta в списке;

Перезагружаем устройство и скачиваем прошивку снова в этом же меню.

В случае с iPad и iPadOS 18 порядок действий аналогичный.

Видео дня

Кто сможет обновиться до iOS 18

Поскольку Apple снова решила не лишать ни одну из своих яблочных моделей поддержки, с совместимостью все просто. Если ваш девайс обновился до iOS 17, значит, на него можно установить и новую систему.

Вся линейка iPhone 15

Вся линейка iPhone 14

Вся линейка iPhone 13

Вся линейка iPhone 12

Вся линейка iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 и 2022)

Отметим, что функции, связанные с новым искусственным интеллектом, недоступны в бета-версии iOS 18 и появятся позднее. Но для их работы все равно потребуется iPhone 15 Pro или 15 Pro Max, на более старых моделях они работать не будут.

Уже подтверждено, что презентация новых Айфонов состоится в сентябре. По слухам, Pro-модели получат серьезный апгрейд по части дисплея и камеры. Обычные модели в этом году предложат минорный апгрейд, включающий вертикальные камеры и кнопку "Действие".

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