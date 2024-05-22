Источник поделился ключевым отличием iPhone 16 Pro и 16 Pro Max от гаджетов актуального поколения.

Меньше, чем через четыре месяца Apple представит новое поколение iPhone – это значит, что компания уже определилась со всеми характеристиками. В китайской соцсети Weibo появилась информация об одном из самых важных изменений в будущем поколении – камерах.

Согласно источнику, основная камера iPhone 16 Pro Max будет основана на усовершенствованном кастомном 48-мегапиксельном сенсоре Sony IMX903. В iPhone 16 Pro, напротив, будет установлен тот же 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX803, что и в текущих моделях iPhone 15 Pro.

Источник также утверждает, что обе модели iPhone 16 Pro впервые предложат ультраширокоугольную камеру на 48 Мп, которая позволит захватывать больше света и получать более качественные снимки в условиях низкой освещенности. Все текущие смартфоны Apple оборудованы ультрашириком на 12 Мп, так что это весомый апгрейд.

Видео дня

Предполагается, что третья камера – телеобъектив, сохранит разрешение в 12 Мп. По слухам, в 2025 году iPhone 17 Pro завершит переход всех камер на 48-мегапиксельные датчики, в том числе и фронтальный модуль.

В свою очередь крупного обновления камер для базовых моделей iPhone 16 не ожидается – они только в прошлом поколении получили новый 48-Мп сенсор.

Уже подтверждено, что презентация новых смартфонов состоится в сентябре, а в ближайшие недели Apple представит iOS 18, которую называют чуть ли не самым крупным апдейтом в истории. Есть информация, что компания достигла договоренности с OpenAI по внедрению ChatGPT в iPhone.

Ранее в сеть "слили" все новинки Apple до 2028 года: среди них – совершенно новый iPhone. Очевидно, корпорация так и не отказалась от идеи выпуска гибкого телефона, но его мы увидим не ранее чем через 2 года.

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