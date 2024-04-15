Камеры "прошек" получат новое антибликовое покрытие, которое будет лучше сопротивляться бликам и световым ореолам.

В Pro-смартфонах Apple, которые выйдут в 2024 году, компания наконец-то решит проблему световых бликов на фото. Это станет возможным благодаря специальному антибликовое покрытию для линз задней камеры, пишет MacRumors.

Специалисты отмечают, что фото, сделанные на многие модели iPhone, часто содержат артефакты, которые проявляются в виде нескольких бликов при съемке источников света, таких как лампы, фонари, светодиоды и другие светящиеся объекты. Вероятно, это связано с особенностями конструкции линзы. В некоторых случаях это выглядит как художественный штрих, но зачастую портит снимок.

Как ожидается, новое покрытие объектива камеры должно свести к минимуму блики и ореолы, тем самым перестав портить фото. По словам источника, эта технология появится в Pro-моделях iPhone 16. А вот завезут ли аналогичную фишку в базовые iPhone 16, неизвестно.

Видео дня

В ранних сообщениях говорилось, что в этом году Apple сделает основной упор на камеры. Модели iPhone 16 Pro будут оснащены объективом с тетрапризмой и 5-кратным оптическим зумом – функция, которая в настоящее время является эксклюзивом iPhone 15 Pro Max.

Кроме того, вся серия iPhone 16 будет оснащена новой кнопкой "Захват" для управления камерой: с ее помощью владельцы айфонов смогут настраивать зум и фокус, а также запускать запись видео.

В ближайших планах у Apple анонс новых планшетах в мае, и оба продукта являются очень ожидаемым: iPad Pro впервые получат OLED-экраны вместо LCD, а семейство Air впервые выйдет сразу в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

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