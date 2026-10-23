Сицилию сотрясли 10 землетрясений: в Палермо эвакуировали школы, обрушилась скала

Жители расположенных неподалеку Эолийских островов вышли на улицы после подземных толчков.

На итальянском острове Сицилия один за другим произошло до 10 землетрясений, сообщает The Mirror.

Сообщается, что из-за подземных толчков местные жители выходили на улицы в поисках безопасных мест.

"Землетрясения зафиксировали у побережья Палермо. Самое сильное из них имело магнитуду 5,7 и произошло примерно в 12:19 по местному времени", – отмечает СМИ.

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По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, эпицентр землетрясения находился в южной части Тирренского моря, к северо-западу от Эолийских островов.

В столице Сицилии Палермо из соображений безопасности были эвакуированы несколько школ. Также эвакуация прошла в здании суда в городе Трапани. Жители расположенных неподалеку Эолийских островов после подземных толчков вышли на улицы.

По предварительным сообщениям, на острове Филикуди, входящем в состав Эолийского архипелага, обрушилась часть скалы. Информации о других разрушениях или пострадавших пока нет.

Перед самым сильным землетрясением в 11:51 по местному времени произошло подземное толчёк магнитудой 4,3 на глубине 24 км. До этого также были зафиксированы землетрясения магнитудой 3,6 и 3,3, а также шесть толчков магнитудой не менее 3.

Землетрясение в Румынии

Как писал УНИАН, 19 октября в Румынии произошло землетрясение, которое ощутили жители юга Одесской области. Событие произошло в сейсмической зоне Вранча, уезд Бузэу – землетрясение имело магнитуду 4,8. Его очаг находился на глубине 124,1 км, интенсивность толчков составила IV балла. Эпицентр землетрясения располагался в 54 км к югу от города Бузэу, в 58 км к востоку от Брашова, в 60 км к юго-востоку от Сфинту-Георге, в 62 км к северу от Плоешти, в 72 км к югу от Фокшан и в 90 км к северо-востоку от Тирговиште. Жители юга Одесской области, в частности Измаильского района, сообщили в соцсетях, что почувствовали толчки. Жители населённых пунктов Рени, Килия и др. рассказали о "сильном толчке" и о том, что "трясла мебель".

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