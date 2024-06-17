Многие функции Apple Intelligence не успеют доделать к релизу iOS 18 и отложат на 2025 год.

Большая часть представленных в рамках конференции WWDC 2024 функций искусственного интеллекта Apple Intelligence не появится в финальной версии iOS 18, которая выйдет этой осенью. Более того, даже на первом этапе могут сделать ограниченный доступ.

Об этом сообщает инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Первыми доступ к ИИ-функциям в iPhone и других гаджетам Apple получат разработчики – это состоится до конца текущего лета и только на английском языке. Широкая публика сможет пользоваться новыми функциями только в 2025 году,

Отмечается, что Apple еще в рамках конференции предупредила, что не все ИИ-функции будут доступны в 2024 году, пусть это было и не так заметно. Обычно компания торопится все реализовать к выходу нового Айфона, но в последние несколько лет это не удавалось из-за сжатых сроков.

Первоначальная версия Apple Intelligence получит базовые инструменты ИИ для анализа и сортировки уведомлений, создания коротких информационных сводок в браузере Safari, приложениях "Заметки" и "Почта", а также возможность генерации картинок и Genmoji.

На 2025 год оставят "поумневшую" Siri, которая будет лучше понимать текстовые и голосовые запросы, распознавать происходящее на экране, выполнять "сотни действий в приложениях и между ними" и многое другое. Интеграцию ChatGPT обещают "позже в 2024 году", но велик шанс, что и ее отложат на следующий год.

Если ваш девайс обновился до iOS 17, значит, на него можно будет установить и новую iOS 18. Но для работы новых ИИ-функции потребуется iPhone 15 Pro или 15 Pro Max, на более старых моделях они работать не будут. Если у вас есть желание установить iOS 18 бета прямо сейчас, то вы можете взять на себя ношу бета-тестера.

К слову, на смартфонах Samsung функции ИИ доступны даже на флагманах 2020 года, пусть и в несколько урезанном варианте. Телефон с помощью ИИ составит краткую сводку по заметкам, поможет в обработке фото или переведет телефонный звонок в режиме реального времени.

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