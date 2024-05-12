iPhone нового поколения должен получить экран с повышенной яркостью.

Источники сообщают, что новое поколение iPhone 16 сможет похвастаться более высоким показателем яркости дисплея. Apple не меняла этот показатель в своих смартфонах уже несколько лет.

Как пишет MacRumors, Pro-модели iPhone 16 получат дисплей, который будет на 20% ярче, чем у предшественника. Таким образом, максимальная яркость при воспроизведении SDR-контента достигнет 1200 нит. А вот показатель пиковой яркости в HDR должен остаться без изменений – 1600 нит.

Отмечается, что яркость айфонов в обычном режиме не повышалась с момента появления iPhone 13 Pro в 2021-м, так что апгрейд будет довольно актуальным.

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Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в сентябре. Меньше чем за полгода до анонса в сети уже накопилось достаточно информации о новых смартфонах. Pro-версии должны получить увеличенные экраны, свежий процессор Apple A18 и крупное обновление камеры.

iPhone 16 и 16 Plus, как ожидается, будут оснащаться вертикальным блоком с двумя датчиками и кнопкой "Действие". У iPhone 16 Pro и iPhhone 16 Pro Max дизайн останется прежним. А еще этом году пользователей ждет самая широкая цветовая палитра в смартфонах Apple за всю историю.

Напомним, на презентации 7 мая Apple представила два планшета. iPad Air теперь доступен в двух размерах – 11 и 13 дюймов: оба на чипсете M2 и с IPS-матрицей. iPad Pro же получил OLED-дисплей, новый чип M4 и супертонкий корпус.

Далее на очереди – WWDC 2024, которая стартует 10 июня. На ней покажут iOS 18 и другие яблочные ОС. Ожидается, что iOS 18 принесет "самое крупное обновление в истории iPhone". Если повезет, на WWDC 2024 покажут и какие-нибудь железные новинки.

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