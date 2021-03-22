В Киеве центры предоставления административных услуг ограничили доступ в помещения для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
Читайте такжеЛокдаун в Киеве: в КГГА рассказали, когда решится судьба общественного транспортаКак сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, с 20 марта в помещениях ЦПАУ столицы предоставляют лишь ограниченный перечень услуг.
Так, во время личного визита можно получить следующие услуги:
- выдача готового паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и загранпаспорта;
- выдача паспорта гражданина Украины в случае вклеивания фотографии;
- возвращение паспорта гражданина Украины (свидетельства о рождении, если подавался оригинал) в случае регистрации места жительства;
- выдача готового разрешения на трудоустройство.
Также нужен личный визит в ЦПАУ в случае получения комплексной услуги при рождении ребенка: (прием, выдача) свидетельство о рождении ребенка; получение социальной помощи; регистрация места жительства ребенка (если заявитель настаивает); удостоверение многодетной семьи (если заявитель настаивает).
Личный визит нужен и для получения разрешения на трудоустройство иностранцев и вида на жительство.
С перечнем всех услуг, которые предоставляют столичные ЦПАУ, можно ознакомиться по ссылке.
Услуги, которые предоставляются посредством почтовой связи: https://drive.google.com/file/d/1EXu-AncN-lA_zneqEaMNrpAVDa6sHal1/view?usp=sharing
Услуги, которые заказываются через личный кабинет: https://kyivcnap.gov.ua/
Локдаун в Киеве
В Киеве с 20 марта и на три недели введены жесткие карантинные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19.
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