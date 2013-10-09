Главное за день: обзор топ-новостей

В Кабмине говорят, что к отоплению подключено уже 96,5% жилых домов

По состоянию на 7:30 утра 9 октября в Украине к отоплению подключено уже более 168,5 тыс. жилых домов (96,5%) и почти 100% объектов социальной сферы.

К концу осени Украина должна выплатить МВФ $ 1,7 миллиарда - Fitch

Согласно уточненным данным Fitch, Украине предстоит выплатить МВФ 1,7 млрд долл. до конца ноября.

Рада планирует отменить аккредитацию аптек, имеющих соответствующие лицензии

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменения в статью 16 Основ законодательства Украины о здравоохранении» (регистрационный номер 2226).

Проектом закона предусмотрено, что не подлежат аккредитации аптечные заведения, которые осуществляют деятельность на основании соответствующей лицензии. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что таким образом будет уменьшено регулятивное влияние государства на деятельность субъектов хозяйствования, которые осуществляют торговлю лекарственными средствами.

Также сегодня Верховная Рада провалила закон об отмене пенсионных льгот депутатам и чиновникам. Депутаты не поддержали в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно соблюдения принципа социальной справедливости в пенсионном обеспечении)» (регистрационный номер 1236).

За данное решение проголосовали лишь 198 (при необходимых 226 - УНИАН) из 327 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В Азербайджане результаты выборов "слили" до начала голосования

За день до президентских выборов в Азербайджане, проводящихся 9 октября, в социальных сетях появилась информация о результатах голосования. Согласно источнику, результаты выборов — с точностью до сотой доли процента — были указаны в специальных приложениях для iOS и Android.

Депутаты предлагают сделать открытым Госреестр прав на недвижимость

Народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект “О внесении изменений в статью 28 Закона о Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество”, которым предлагают сделать этот реестр открытым.

“Каждый человек сможет через портал вещных прав на недвижимое имущество, который будет вести Министерство юстиции, посмотреть, кому принадлежит то или иное недвижимое имущество: квартира, имение, дом и все такое”, - сказал народный депутат от “УДАРа” Виктор Чумак и добавил, что сейчас такие права имеют лишь нотариусы, правоохранительные органы и суды.

Защита Тимошенко подала второе заявление о пересмотре приговора по "газовому" делу

Защита экс-премьер-министра Юлии Тимошенко сегодня повторно подала в Верховный Суд Украины заявление о пересмотре «некорректного, незаконного приговора по «газовому» делу». Об этом сообщил журналистам защитник экс-премьера Сергей Власенко.

Власенко также напомнил, что в своем решении от 30 апреля Европейский суд по правам человека четко установил, что судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев действовал вопреки законам.

Также сегодня стало известно, что после саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе активисты планируют покинуть палаточный городок, установленный на Крещатике два года назад в поддержку экс-премьер-министра Юлии Тимошенко

Российские следователи обнаружили наркотики на судне Greenpeace

Во время обыска на судне «Арктик Санрайз», которое принадлежит Greenpeace, следователи нашли наркотики. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета РФ от 9 октября. Наркотические вещества, предположительно маковая соломка и морфин, были изъяты. Происхождение этих веществ и их предназначение также устанавливается.

Сама организация «Гринпис» назвала клеветой заявление Следственного комитета России о наличии наркотиков на борту судна Artic Sunrisе.

«Первый раз обыск корабля Следственным комитетом был проведен неделю назад. Любые заявления, что на корабле находились запрещенные наркотики, - клевета. Нам остается только предполагать, что представители СК РФ говорят о медикаментах, которые судна «Гринпис Интернешнл» по закону обязаны хранить на борту», - говорится в сообщении московского офиса экологической организации.

Украина уступила России в рейтинге визовых ограничений

Международная консалтинговая компания Henley&Partners опубликовала ежегодный Индекс визовых ограничений (Visa Restrictions Index), в котором представлены 219 стран и территорий мира.

Главный итог - большинство стран имеют серьезные ограничения в плане безвизового перемещения по миру, а наиболее свободными являются граждане стран Европы и Северной Америки.

Иран готов обсудить отказ от выработки обогащенного урана

Спикер иранского парламента Али Лариджани 9 октября заявил, что его страна обладает избытком обогащенного урана и намерена использовать это обстоятельство в диалоге с Западом.

В Украине стало меньше заключенных более чем на 40% - МВД

В Министерстве внутренних дел Украины утверждают, что с введением нового Уголовного процессуального кодекса количество арестованных лиц уменьшилось на 41%.

Исследование: Украинцы - один из самых бедных народов мира

Украинцы остаются одним из самых бедных народов мира наряду с большинством государств Африки.

Так, средний годовой доход гражданина Украины составляет менее 5 тыс. долл., что в 10 раз меньше, чем в среднем в мире.

Дефолт США может обрушить курс доллара до 4 гривен

Ожидание дефолта США продолжает опускать курс американской валюты на мировых рынках. Бакс подешевел с $1,3565/евро до $1,3601/евро.

Пока подорожание золота и евро не носит панического характера, но по мере приближения 17 октября — даты выплат по американскому госдолгу — эксперты прогнозируют рост истерии на мировых рынках.

Также президент США Барак Обама извинился перед американцами за проблемы, связанные с прекращением финансирования госучреждений, но возложил вину за кризис на своих оппонентов-республиканцев.