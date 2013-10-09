Greenpeace назвал клеветой заявление следователей о наркотиках на корабле

«Первый раз обыск корабля Следственным комитетом был проведен неделю назад. Любые заявления, что на корабле находились запрещенные наркотики, - клевета. Нам остается только предполагать, что представители СК РФ говорят о медикаментах, которые судна «Гринпис Интернешнл» по закону обязаны хранить на борту», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на борту судов «Гринписа» существует очень строгая политика в отношении употребления наркотиков, и поэтому следует относиться с подозрением к любым утверждениям о том, что было найдено что-то иное, кроме медикаментов.

По данным организации, перед отплытием из Норвегии в Печорское море норвежские власти обыскивали корабль с собаками. Это стандартная процедура. Законы в Норвегии одни из самых строгих в мире, поэтому ничего противозаконного на корабле найти не могли, поскольку ничего нелегального там не было.

«На судне находился квалифицированный врач с более чем десятилетним опытом работы в российских больницах. Некоторые медицинские расходные материалы хранятся в сейфе, и только капитан и доктор имеют к ним доступ. Нам известно, что сейф был взломан во время досмотра судна. Мы можем предположить, что имеются в виду именно те медикаменты, что были в сейфе», - говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается, что Artic Sunrise - суверенная территория Королевства Нидерланды и является субъектом голландского права. Ходить под флагом Нидерландов без надлежащего медицинского обеспечения незаконно.

«Гринпис» предполагает, что заявление Следственного комитета сделано для того, чтобы отвлечь внимание от растущего во всем мире возмущения в связи с арестом активистов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, в Следственном комитете РФ заявили, что на судне «Гринписа» Arctic Sunrise обнаружены наркотики и аппаратура двойного назначения.

Справка УНИАН. 18 сентября активисты «Гринпис», подплыв на судне Arctic Sunrise к морской платформе «Приразломная», попытались высадиться на нее. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух вблизи ледокола. Были задержаны 30 человек, в частности иностранцы, среди которых – украинец Руслан Якушев.

24 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении активистов дело о пиратстве.

25 сентября Президент России Владимир Путин в ходе заседания III Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» сказал, что не считает пиратами активистов Greenpeace, которых задержали российские правоохранительные органы за акцию возле платформы «Газпрома» в Печорском море.

29 сентября все 30 членов команды судна Arctic Sunrise были приговорены к двум месяцам ареста.