У Путина заявили, что США хотят снять санкции с России

Также Дмитриев анонсировал "некоторые важные инициативы между РФ и США в ближайшее время".

Специальный представитель российского диктатора Владимира Путина и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что США ищут варианты отказа от санкций против РФ. Его слова цитируют росСМИ.

"Во-первых, американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят именно США. Во-вторых, они сами загнали себя в ситуацию, что они пытаются найти варианты, как их снимать", - сказал Дмитриев.

Специальный представитель главы РФ также анонсировал "некоторые важные инициативы между РФ и США в ближайшее время". Он добавил, что страны обсуждают совместные проекты в сфере дата-центров, в том числе с использованием мощностей российских атомных электростанций.

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Кроме того, ранее Дмитриев заявил, что находится на постоянной связи со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по различным вопросам.

США рассматривают снятие санкций с "теневого флота" России

Ранее Reuters со ссылкой на представителя американских властей сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления санкций в отношении кораблей "теневого флота", которые перевозят нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы.

Представитель американских властей отметил, что цель этого шага – снижение рекордно высоких мировых ставок фрахта. По его словам, обсуждения этого вопроса начались почти сразу после того, как Трамп снял санкции с российского дизельного топлива.

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