Сенаторы США требуют от Пентагона расследовать сбои в работе Starlink в Украине

Они призвали выяснить, могли ли представители Министерства обороны США санкционировать эти ограничения.

Четверо сенаторов-республиканцев присоединились к своим коллегам-демократов и подписали письмо генеральному инспектору Министерства обороны Платту Морингу с требованием расследовать обстоятельства перебоев в работе спутниковых систем связи Starlink и Starshield, которые используются Украиной для перехвата российских беспилотников. Как пишет The Hill, законодатели хотят выяснить, могли ли представители Министерства обороны США санкционировать ограничения, повлиявшие на оборонные возможности Украины.

"Мы настоятельно требуем от генерального инспектора расследования этих инцидентов, в частности того, способствовали ли действия или решения Министерства обороны или его подрядчиков возникновению этих опасных обстоятельств", – говорится в двухпартийном письме, инициированном сенатором-демократом Джин Шахин, высокопоставленным членом Комитета Сената по международным отношениям.

К инициативе присоединились, в частности, республиканцы Том Тиллис, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Джон Корнин. В своём обращении законодатели подчеркнули, что перебои в работе критически важных каналов связи и обмена разведывательной информацией поставили под угрозу способность Украины защищаться от российских атак, а также американский персонал, работающий в стране.

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"Мы обращаемся к вам с серьезной озабоченностью в связи с сообщениями о перебоях в критически важных коммуникационных и разведывательных возможностях, поддерживаемых США, в Украине, которые поставили под угрозу американский персонал и потенциально поставили под угрозу способность Украины защищаться от российских ракетных атак и атак беспилотников… Учитывая потенциально смертельные последствия, эти инциденты требуют немедленного расследования", – написали сенаторы.

Законодатели призвали генерального инспектора начать немедленное расследование. Информацию о его ходе ожидают не позднее 1 ноября 2026 года.

Ограничения Starlink в Украине – больше новостей

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 октября компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink во время движения по территории Украины. Константин Корсун, бывший заместитель руководителя отдела по борьбе с компьютерной преступностью Службы безопасности Украины, пояснил, что Starshield является подсистемой в составе Starlink, и ею управляют разведка и Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, которые подчиняются президенту США. Поэтому решение о каких-либо серьезных, радикальных действиях с этой системой в связи с войной Украины против России может быть принято либо министром обороны, либо президентом США.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Трамп не приказывал ограничивать для Украины доступ к спутниковой системе Starshield компании SpaceX. Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник. В то же время американский чиновник не исключает, что соответствующее решение могли принять другие представители американской администрации или ведомства.

Президент Дональд Трамп заверил, что не отдавал приказа об ограничении доступа к Starlink для Украины. Он сказал, что не знает, кто это мог сделать.

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