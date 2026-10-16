В 2027 году Украине потребуется еще 70 млрд евро на оборону: Зеленский обратился к ЕС

В следующем году общая стоимость войны составит 155 млрд евро.

Украина может удвоить и даже утроить производство дронов, чтобы усилить давление на Россию. Однако для этого необходимо привлечь дополнительные 70 млрд евро. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения к участникам заседания Европейского совета в Брюсселе.

"В следующем году война обойдется в 155 миллиардов евро. И нам нужно как минимум 70 миллиардов евро дополнительно от вас – на оборону, на оружие и на нашу стойкость. Это реалистичная сумма. И я прошу вас оказать эту поддержку", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, эти средства помогут Украине сдерживать Россию. При этом в обоснование своего запроса президент привел несколько фактов: "Мы останавливаем большинство российских штурмов на фронте благодаря дронам. Мы перерезаем российские пути снабжения с помощью этих технологий. И наши дроны помогают ослаблять российскую экономику".

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Он отметил, что сейчас можно было бы удвоить или утроить производство дронов – в зависимости от типа, но на это не хватает денег. "Только представьте, если бы мы могли оказывать на Россию в два-три раза большее давление, чем сегодня", – заявил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, в настоящее время Евросоюз на период 2026–2027 годов реализует решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро. Эта общая сумма разделена на транши, и средства поступают в Украину постепенно.

В то же время Украина настаивает на конфискации активов Центрального банка России, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Размер этих активов составляет 210 млрд евро. Однако Бельгия отстаивает позицию, что самостоятельно не может изъять эти активы и распорядиться ими. Кроме того, в Бельгии не видят готовности других стран разделить ответственность за риски, которые могут возникнуть в случае конфискации замороженных российских активов.

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